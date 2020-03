Ritrovato a Bitonto il trattore rapinato ad un agricoltore di Giovinazzo

Trovato ilrapinato il 5 marzo scorso, lungo la strada provinciale 107, fra Giovinazzo e Terlizzi, ad un. Era stato nascosto ad una manciata di chilometri da dove era stato rubato: a recuperarlo, assieme a tre auto, tutte di provenienza furtiva, è stata laI poliziotti del, durante i controlli nelle aree rurali al fine di prevenire i reati predatori e recuperare i mezzi agricoli rubati, giunti all'interno di un fondo agricolo in località Pezza Miola, nelle immediate vicinanze della strada provinciale 55, fra Molfetta e Bitonto, al riparo da occhi indiscreti, hanno scovato, oltre a, abilmente occultato tra la folta vegetazione, un, risultato poi asportato il 3 marzo proprio a Giovinazzo.Tre soggetti, a volto coperto e armati di pistole, infatti, il 5 marzo scorso, hanno rapinato un agricoltore del posto, di 40 anni, portandogli via il proprio trattore agricolo. I banditi, arrivati e fuggiti a bordo di una, hanno costretto il conducente a scendere dal mezzo per poi appropriarsene e dileguarsi, mentre la vittima ha avvisato le. Sul colpo sono in corso le indagini dei, mentre il trattore agricolo è stato recuperato dallaIl mezzo, assolutamente efficiente e perfettamente in grado di assolvere a tutti i propri compiti,, ma non prima che venissero effettuati dagli agenti deltutti i rilievi necessari a risalire all'identità dei ladri.