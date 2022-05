Furto sventato dalla, con tutta la refurtiva - pari a- recuperata. E indagini in corso per identificare i ladri -, con la complicità di una terza persona - che sono riusciti a dileguarsi fuggendo per le strade del centro abitato di Bitonto dopo avere tentato l'assalto notturno aL'allarme del negozio d'abbigliamento di via Repubblica è scattato alle ore 02.30 e le numerose telefonate al numerohanno richiamato sul posto una volante del. I poliziotti, giunti da quelle parti, hanno spento i fari dell'auto e hanno incrociato i malviventi, ritrovandosi faccia a faccia: erano in due, coi volti coperti per rendersi irriconoscibili, e stavano ultimando di caricare la refurtiva in un, dopo essere entrati nell'attività forzando la saracinesca.Alla vista, inaspettata, degli agenti, i due malviventi, per non farsi catturare, hanno persino speronato la volante - giunta frontalmente -, prima di fuggire a piedi per poi raggiungere il complice che li attendeva al volante di un', riuscendo a far perdere le proprie tracce. Fortunatamente, però, non è stato portato via nulla: l'intera refurtiva, più che altro capi d'abbigliamento, è stata recuperata, insieme al mezzo,e oggetto di accertamenti per le indagini.Sconforto, sul proprio profilo, nelle parole del titolare: «Stanotte a salvarci sono statia cui sarò grato. La necessità impellente è quella del ripristino della legalità, non possiamo più vivere in questo modo nella nostra città. Grazie alla solidarietà espressa dagli amici».