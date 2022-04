San Marco, l’antico relais tra ulivi e storia a Bitonto

Location ricca di storia e bellezza

L'elegante cornice per matrimoni e riti simbolici

Accoglienza per feste ed eventi

Nei dintorni di Bitonto, tra i filari di ulivi sorge un maestoso frantoio noto come "Pezza di San Marco" o "Trappeto del Capitolo" che comprende anche la chiesetta di San Marco risalente al XII secolo.È la location elegante e intrisa di storia che oggi è diventata un relais di charme perfetto per ospitare eventi e ricevimenti.si distingue per l'eleganza nell'accoglienza, curata in ogni piccolo dettaglio da, giovane imprenditrice pugliese che in questo progetto mette anima e cuore, dedicandosi ad ogni aspetto per il successo dell'evento.In questa suggestiva masseria del 1400 il tempo sembra non essere trascorso. Il sapiente e rispettoso restauro ha restituito all'antico splendore il casale costruito in pietra locale. L'imponente salone caratterizzato dall'altissimo soffitto, cosi come la sala attigua con travi a vista sul soffitto ricordano le classiche atmosfere del medioevo. Ma ogni singola pietra, cosi come ogni dettaglio, non sono altro che il racconto sensoriale della storia e del fascino di questi luoghi.Il parco composto da ulivi e alberi secolari esteso per quasi 30.000 mq, aggiunge ulteriore bellezza e meraviglia a questo casale, rendendolo la location perfetta per ricevimenti esclusivi e raffinati.In estate come in inverno, scegliendo fra la suggestione delle sale interne e la naturale accoglienza delle due corti circondate dal verde dei giardini e il turchese della grande piscina a sfioro.Il ricevimento è a tutti gli effetti un evento privato perché gli sposi avranno la piena disponibilità di tutti gli spazi, e saranno al centro delle attenzioni di tutto lo staff dell'antico relais.All'interno del casale fra l'altro è possibile celebrare il rito nuziale simbolico, con una vera e propria cerimonia resa ancor più suggestiva dalla naturale bellezza della location.Non solo matrimoni, ma anche eventi privati creati su misura per i nostri ospiti. Con un'ampia disponibilità di posti nella parte interna, esterna e della zona piscina, è il luogo perfetto per feste a tema, meeting ed eventi aziendali, compleanni, anniversari, battesimi, prime comunioni, lauree ed ogni altra occasione da vivere con gioia.Oltre alla posizione geografica, a pochi minuti dall'uscita del casello autostradale dell'A14 e a pochi km dall'aeroporto di Bari Palese, anche la presenza di sei camere matrimoniali e triple finemente arredate situate sulla parte sud della dimora, tutte con vista sulla piscina, e sul giardino patronale lo rende la posizione ideale per un matrimonio di destinazione.L'Antico Relais San Marco è Il luogo perfetto per accogliere i propri ospiti provenienti da ogni parte del mondo e godere insieme dell'equilibrio perfetto e dell'armonia della campagna pugliese.