Tentato furto al casello autostradale di Bitonto

Il colpoè saltato grazie all'allarme. Il rimbombo dell'antifurto e l'arrivo delle pantere dellaha messo in fuga i ladri. L'obiettivo era la cassa automatica, ma sono dovuti scappare a mani vuote.La dinamica è al vaglio degli agenti del, che stanno conducendo le indagini per riuscire ad identificare i responsabili. Nel corso della notte appena trascorsa, infatti, i malviventi hanno scardinato la porta di ingresso del gabbiotto della pista automatica e, una volta all'interno, hanno tentato di forzare una delle casse automatiche dove viene versato il denaro contante dei pedaggi autostradali.Il blitz sarebbe andato a segno, se non fosse stato per l'attivazione dell'impianto d'allarme e il repentino intervento dellache ha costretto la gang a scappare a tutto gas. Fuggendo e facendo perdere velocemente le proprie tracce. Sul posto, per i rilievi, sono giunti gli inquirenti bitontini, che hanno passato al setaccioper cercare di raccogliere indizi utili alle indagini.L'impianto è stato danneggiato (questa mattina erano ancora in corso i rilievi e le riparazioni dell'uscita autostradale dell', nda), ma gli autori non sono riusciti nel loro intento: