I rifiuti di Bitonto si vedono anche su Google Maps

C'è una discarica eterna a Bitonto, ai lati della, lo storico anello che gira intorno al centro abitato bitontino.usati da anni per abbandonare rifiuti di ogni genere immortalati anche dae ora finiti al centro di un esposto delle«Nella provincia di Bari - è scritto nel rapporto di servizio firmato dal presidente- il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici è in continuo aumento, specialmente sulle strade che collegano Bitonto a Terlizzi e a Giovinazzo. L'abbandono dei rifiuti è commesso sia da parte di privati cittadini e sia da lavoratori in nero e aziende senza scrupoli che rilasciano sul territorio rifiuti di ogni genere». Al centro dell'ultimo monitoraggio è finita la provinciale 218.Ildella sezione di Molfetta, un'associazione riconosciuta dalcon funzioni di polizia giudiziaria, sottolinea anche che «tutta la strada provinciale è interessata dall'abbandono incontrollato di rifiuti, che - è rimarcato nell'esposto inviato al, alla, alla, aled alla- si notano anche su».Si possono notare, anche senza recarsi sulla 218, «materiali ingombranti, pneumatici, materassi, bottiglie e carta. Esistono discariche abusive che con condotta ripetuta, vengono trasformate in ricettacolo permanente di rifiuti con - terminano - tendenzialee smaltimento scorretto,».