Audi nera, fine della corsa: l'auto recuperata a Bitonto. Ladri in fuga

L'automobile più ricercata dell'area metropolitana di Bari ha finito la sua corsa. L'nera che da settimane imperversava sulle strade del nord barese è stata trovata abbandonata a Bitonto: nessuna traccia, invece, dei ladri che usando la fuoriserie potrebbero essere gli autori di una lunga serie di furti avvenuti in zona.È la prima svolta della vicenda, ma ancora non si sono individuati i banditi, riusciti a fuggire fra i vicoli del centro antico: la loro auto, invece, è stata ritrovata in via Catucci, perpendicolare di piazzetta Margherita da Durazzo. L'avvistamento dell'auto è stato segnalato alalle ore 14.00, quando l'è stata notata a Mariotto: i malviventi, a volto coperto, stavano portando verso l'agro di Ruvo di Puglia, con la tecnica della "spinta", un'auto appena rubata.Immediatamente s'è alzato in volo un elicottero dell', mentre lesi sono precipitate per inseguire la vettura e cercare di acciuffare la banda. L'inseguimento s'è protratto verso la strada provinciale 231 e poi nel centro abitato di Bitonto, fino a terminare nel centro storico. Ed è proprio nei vicoli nei pressi di porta Robustina che i ladri hanno abbandonato l'auto, per fuggire a piedi. L'elicottero ha continuato a sorvolare il centro storico, senza alcun successo.Gli agenti del, intanto, arrivati sul posto, stanno repertando qualsiasi elemento utile all'interno dell'abbandonata - e, naturalmente, posta sotto sequestro - , per cercare di risalire ai malviventi in fuga. Fondamentale anche la visione delle immagini estrapolate dai