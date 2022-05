A Bitonto il cimitero delle auto rubate. Ritrovate dieci in due giorni

Un nuovo ritrovamento di auto rubate e sottoposte ad una vera e propria "vivisezione" risale alla scorsa settimana, fra giovedì e venerdì scorso, quando i poliziotti del, hanno scovato in più punti dell'agro l'ennesimo deposito di auto rubate, alcune già private di pezzi di motore e carrozzeria.Gli agenti, impegnati in un consueto controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dei furti d'auto, hanno recuperatoscocche giovedì e bennella giornata di venerdì per un totale di- in particolar modo- recuperate in due giorni, nascoste sotto gli ulivi nelle campagne. Da un riscontro, i poliziotti hanno verificato, con gli operatori della, che le vetture erano state rubate a, ma anche a Bari, Giovinazzo e Palo del Colle.Sul posto, inoltre, sono stati ritrovati anche diversi arnesi utilizzati per smontare e sezionare le auto. È probabile che la banda dei ladri fosse sul posto intenta ad operare e che all'arrivo dei poliziotti, ai comandi del dirigente, abbia fatto perdere le proprie tracce dileguandosi a piedi. Le indagini sono in corso: si cercherà di risalire agli acquirenti dei pezzi di ricambio, allargando quindi il fronte su questo autentico mercato nero perlustrando le autofficine dell'hinterland.Purtroppo, il mercato illecito delle auto rubate è inarrestabile e non passa giorno che non vengano effettuate denunce di mezzi rubati. Un fenomeno allarmante i cui dati, forniti ogni anno dal, confermano che spariscono quasi 9 auto ogni ora. Inoltre, a dispetto di una maggior diffusione di sofisticati sistemi antifurto, i topi d'auto aguzzano l'ingegno e sfidano le tecnologie ai danni non soltanto dei legittimi proprietari, ma anche delle compagnie assicurative.Un fenomeno, dunque, sempre in fermento che, secondo gli investigatori, vede coinvolte vere e proprie organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le autovetture - in particolare nelle campagne di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi - e infine unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei numerosi demolitori compiacenti, utilizzando documentazione solo apparentemente lecita.Ma qual è il destino dei pezzi di ricambio? La merce riviene venduta sul web, con annunci sui siti di e-commerce. Intanto, però, i ritrovamenti di auto (dieci in due giorni, dodici in un solo giorno il mese scorso, nda), rivelano che le bande criminali hanno sceltocome officine dove smembrare le auto.